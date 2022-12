Assistente di volo si sente male sull’aereo di linea e muore

IRAQ - Un assistente di volo è morto dopo essersi sentito improvvisamente male mentre era in servizio su un aereo di linea, partito dal Bahrain International Airport e diretto a Parigi, lo scorso 22 novembre. La vittima si chiamava Yasser Saleh Al Yazidi e lavorava per la compagnia aerea Gulf Air. Come riporta il Daily Mail, l’uomo si è sentito male dopo un’ora e venti di volo e l’aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza in Iraq, per portare allo steward le cure necessarie. Purtroppo non c’è stato nulla da fare: dopo l’atterraggio e la corsa in ospedale, Yasser Saleh Al Yazidi è stato dichiarato morto. L’aereo è rimasto fermo all’aeroporto di Erbil per circa quattro ore, prima di riprendere il volo verso Parigi. La compagnia aereo Gulf Air ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia della vittima e all’equipaggio.