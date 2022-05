Assistente consigliera lavora in Regione con la figlia di sei mesi

VENEZIA - Arrivano alle 9 del mattino, si siedono fianco a fianco alla scrivania, e mentre la mamma accende il computer e inizia a lavorare, la figlioletta di 6 mesi, passa il tempo con un giocattolo in mano. Accade nella sede della Regione del Veneto dove Elisabetta Nava, come racconta il Corriere del Veneto, svolge a part time il ruolo di segretaria del gruppo consiliare "Il Veneto che vogliamo". A permettere che la donna portasse in ufficio la figlia, già quando aveva 3 mesi, è stata proprio la capogruppo, Elena Ostanel.

"Avevo il desiderio forte di averla vicina ma non volevo nemmeno perdere la possibilità di cominciare subito una cosa che mi incuriosiva - racconta Nava - . Non dico che sia un'esigenza di tutte le mamme ma la realtà è che in Italia la mentalità è on/off, se hai un figlio piccolo sei fuori".

La donna è lombarda, il lavoro che sta facendo è part time. quindi lei e la piccola una volta a settimana prendono i bagagli e si spostano a Venezia per due giorni e una notte, mentre l'altra figlia di 2 anni, la 'grande', rimane a Rivolta d'Adda con il papà. La prima ad essere soddisfatta della situazione è proprio la consigliera regionale. "Il primo giorno che è arrivata è stata accolta dallo stupore generale - ammette Ostanel - naturalmente avevo già fatto tutti i passaggi burocratici necessari per accoglierla. Il punto di svolta potrebbero essere i nidi aziendali e vorrei proporli anche in Regione".