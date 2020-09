Assessorato al Cibo in Veneto, la proposta di Coldiretti Treviso

TREVISO - Assessorato al Cibo, questa la proposta lanciata da Coldiretti Treviso ai candidati in lizza per le regionali. In questi giorni la sezione di Treviso, della massima associazione di rappresentanza e assistenza dell’agricoltura italiana, sta incontrando i futuri governatori del Veneto. Sul tavolo degli incontri Coldiretti ha lanciato un documento per la tutela dell’ambiente e dell’agroalimentare del territorio. “Stiamo incontrando i candidati alle prossime elezioni regionali proponendo un documento con un decalogo di priorità da sottoscrivere all'insegna di una identità veneta da consolidare e tutelare attorno ai valori agricoli e al cibo di casa nostra”ha dichiarato l’associazione nella propria pagina Facebook.

Tra le dieci priorità proposte vi è l’assessorato al cibo. “Serve una regia unica per le politiche del cibo in relazione con il territorio ove si produce-ha dichiarato il gruppo nel documento- una nuova regia non solo per semplificare, ma per affermare che la filiera del cibo necessità di una visione unitaria per costruire attorno ad essa un modello di sviluppo buono per tutti. Il nuovo assessorato dovrà aggiungere alle competenze attuali, quelle dell’agriturismo, della multifunzionalità, della sicurezza alimentare e ambientale. Un nuovo assessorato che avrà il compito strategico della programmazione del nuovo Piano sviluppo rurale”. Il documento è stato firmato dai candidati.