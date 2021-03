Assembramenti di fronte al bar, multati militari Usa

AVIANO - Assembramento di fronte al bar, arrivano i Carabinieri. Venerdì scorso, poco prima delle 18, segnalazione ai Carabinieri di un assembramento poco lontano da un locale in via Trieste ad Aviano, in località Marsure.



Giunti sul posto, i militari trovavano in effetti fuori dal locale 8 militari americani della vicina base Usaf ben lungi dal rispettare le distanze di sicurezza e alcuni anche senza mascherina. Multati, i sei ragazzi e le due giovani, tutti tra i 24 e i 35 anni, hanno già quasi tutti pagato la sanzione, cavandosela così con 280 euro ciascuno (ridotta per l’esborso entro 5 giorni). Nessun problema invece per il gestore del locale, estraneo ai fatti.



Poco prima, in Piazza Martiri Garibaldini a Caneva, sempre i carabinieri avevano sorpreso una 30enne di Venezia fuori regione senza giustificato motivo.



La ragazza è incappata in un controllo stradale e non è nemmeno la prima volta che viene multata per le norme anti covid sugli spostamenti.



Per lei la trasgressione (già pagata) è costata 560 euro.