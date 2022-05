Assemblea nazionale dei borghi più belli d'Italia a Follina

FOLLINA - Il battesimo di Follina, come borgo ospitante la XXII assemblea nazionale dei Borghi più belli d’Italia, è avvenuto con l’arrivo della pioggia, che fortunatamente non ha guastato il clima di festa che si era creato fin da subito. Piazza IV Novembre è stata chiusa per l’occasione proprio per ospitare questo speciale ritrovo, addobbandosi per l’occasione con casette ospitanti i vari borghi veneti e con i tavoli pronti per la cena all’aperto.



Delegazioni provenienti da tutta Italia, tra cui membri di Consigli Comunali Ragazzi, una cospicua rappresentanza da Abruzzo e Molise arrivati per l’occasione con un bus e naturalmente tutto il Consiglio Direttivo dell’Associazione, hanno apprezzato le varie specialità offerte dai borghi veneti, nonché lo spiedo sapientemente preparato dagli alpini. Purtroppo, dopo una degna apertura con i brani eseguiti dalla Banda di Follina, la pioggia è arrivata per guastare la festa, fortunatamente senza riuscirci. I tavoli sono stati spostati nell’adiacente Palazzo Barberis, dove la festa è proseguita tra canti popolari e prosecco.