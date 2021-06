Assegno unico, procedura laboriosa: c'è chi spiega come fare

TREVISO - Assegno unico universale ai nastri di partenza. Dal 1 luglio sarà possibile richiederne l’erogazione. La domanda va presentata per via telematica. Come per tutte le novità la procedura può risultare laboriosa e per certi aspetti complessa. Per questo il Centro della famiglia di Treviso, in collaborazione con il Forum famiglie del Veneto e con la Direzione Provinciale INPS di Treviso organizza per martedì 29 giugno alle 18.00, un live streaming su Fabebook e You tube.



Novitá, importi, compatibilità con altre misure di sostegno, modalità, tempi e scadenze di domanda ed erogazione dell’assegno unico: a rispondere a tutte le domande dei partecipanti nel corso dello diretta social saranno: Adriano Bordignon del Centro della Famiglia e Forum delle Associazioni Familiari del Veneto, e Stefano Girotto, responsabile dell’Agenzia Prestazioni e Servizi Individuali della Direzione Provinciale Inps di Treviso. Introdurrà l’incontro, Marco de Sabbata, Direttore provinciale Inps Treviso. Per partecipare https://www.facebook.com/CentroDellaFamiglia.



“La misura dell’assegno unico universale è stata attesa a lungo e intensamente dalle famiglie e segna potenzialmente un cambio di paradigma nel riconoscere la centralità della famiglia e dei figli - afferma Adriano Bordignon del Centro della Famiglia -. Promuoviamo, assieme a INPS Treviso, questo momento informativo per facilitare il più largo accesso possibile alle famiglie verso questa misura ponte. Nel frattempo continueremo a chiedere a gran voce che la misura venga perfezionata, colmando i limiti evidenti e incrementando le risorse, affinché non si tramuti da piatto forte a un brodino.”