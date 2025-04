Assedio al Parlamento di Ottawa: uomo barricato, evacuata l’area

OTTAWA (CANADA) – Attimi di forte tensione nella capitale canadese: nel pomeriggio di sabato un uomo si è barricato all’interno dell’East Block, uno degli edifici che compongono il complesso del Parlamento di Ottawa. L’area è stata immediatamente evacuata dalla polizia, che ha isolato l’intera Parliament Hill. Secondo quanto riferito dalle autorità, l’uomo è stato arrestato in serata senza che si registrassero feriti. «La situazione si è conclusa senza incidenti», ha comunicato su X l’Ottawa Police Service, precisando che «le circostanze dell’episodio sono ritenute sospette».



L’allarme è scattato alle 14:45 ora locale (le 21:45 italiane) quando il servizio di sicurezza del Parlamento (Pps) ha diffuso un messaggio d’allerta: chi si trovava all’interno è stato invitato a cercare rifugio, chiudere le porte e nascondersi. La polizia è arrivata pochi minuti dopo, e ha posto in lockdown l’intera zona. Le trattative con l’uomo sono proseguite per ore, con l’obiettivo – raggiunto – di arrivare a una soluzione pacifica. L’individuo non è stato identificato pubblicamente e non sono ancora noti i motivi del gesto. L’episodio è avvenuto in un momento in cui il Parlamento è sciolto in vista delle elezioni federali del 28 aprile, indette dopo lo scioglimento della Camera lo scorso 23 marzo. Gli uffici presenti nell’East Block ospitano normalmente ministri e parlamentari.