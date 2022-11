Asse fissato con una cinghia, fermato il tir fuorilegge

BOLZANO - La polizia tirolese ha fermato sull'autostrada dell'Inntal un tir con gravissime carenze di sicurezza.

Tra l'altro, un asse del semirimorchio è stato fissato con delle cinghie. Inoltre, due ammortizzatori ad aria presentavano gravi difetti.

Di conseguenza i freni non funzionavano sul primo e sul secondo asse del rimorchio. Anche l'illuminazione non funzionava, per cui durante il viaggio è stata utilizzata la luce per il traino di fortuna. All'autista, un austriaco di 55 anni, che era partito da Kempten in Germania verso Schwaz in Tirolo, è stato impedito di proseguire il viaggio e le targhe del tir sono state confiscate. Il conducente e il proprietario saranno denunciati, informa la polizia tirolese.