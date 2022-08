Assalto in villa, residenti malmenati e minacciati

PADOVA - Assalto in villa con la pistola puntata in faccia ai residenti terrorizzati: dopodichè legano il marito, 83 anni, e malmenano la moglie, 79.



È accaduto nella serata di giovedì 18 agosto in una laterale di via Armistizio a Padova.

La banda era formata da quattro componenti: hanno atteso che il padrone di casa uscisse in terrazza per chiudere le finestre a causa della pioggia.



I banditi erano probabilmente tutti giovanissimi, sia italiani che stranieri, con il volto travisato e armati di pistole. Dopo essersi introdotti a casa della coppia, non hanno esitato a malmenare la coppia con l'obiettivo di rubare tutto ciò che fosse di prezioso in casa.



Sarebbero dunque riusciti a mettere le mani su due fedi e una catenina d'oro. Il proprietario di casa, a cui i banditi hanno legato i polsi durante la concitata rapina, è stato trasportato in ospedale e giudicato guaribile in 20 giorni. Sotto shock e ferita la consorte, ripetutamente colpita al volto con pugni e calci.

Le indagini sono in pieno svolgimento da parte degli agenti della Questura.