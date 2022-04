Assalto a Pasqua, il sindaco di Venezia: "Si entrerà su prenotazione"

VENEZIA - A Pasqua sono stati 140mila, quasi centomila ieri: sono i numeri registrati dai turisti a Venezia nel ponte di Pasqua.

Cifre che fanno dire al sindaco, Luigi Brugnaro, che entro l'estate partirà l'obbligo di prenotazione per chi arriva in centro storico. Poi dal prossimo anno, si passerà al ticket. "E' questa la strada giusta - sostiene - e oggi l'hanno capito in tanti". L'idea del sindaco è di arrivare entro un paio di mesi ad una piattaforma informatica che registrerà i nominativi di chiunque intenda accedere a Venezia, veneti compresi".