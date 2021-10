Assalto No Green Pass a Roma, la Cgil trevigiana risponde aprendo tutte le sedi del territorio

Il presidio di ieri davanti alla sede della Cgil Treviso

TREVISO - Tutte le sedi provinciali della Cgil aperte per l’intera giornata di ieri, domenica, per condannare i gravi fatti di Corso d’Italia a Roma, dove un gruppo di manifestanti “No Green Pass” hanno fatto irruzione nella sede del sindacato.Tra i denunciati dalla polizia per l’assalto alla sede della Cgil ci sono anche persone arrivate da Treviso.



Il segretario della Camera del Lavoro di Treviso Mauro Visentin condanna i fatti e definisce “atti eversivi di matrice neo fascista pericolosi e che danneggiano l’unità del lavoro e dei lavoratori”. Non si è fatta attendere la risposta della maggiore Camera del Lavoro della Cgil del Veneto che già nella serata di ieri aveva annunciato che tutte le sedi della provincia sarebbero rimaste aperte “a presidio della democrazia e in segno di connessione con il territorio della Marca”.



“Apertura, democrazia e civiltà – sottolinea il leader del quadrato rosso trevigiano – contro intolleranza, fascismo e violenza. Non abbiamo nessun timore, il nostro agire è sempre e da sempre quello in difesa dei valori costituzionali di libertà e del lavoro, anche nella difficile fase di emergenza sanitaria che stiamo vivendo ormai da tempo”.



Tantissime le attestazioni di solidarietà pervenute alla Cgil di Treviso, dalle altre organizzazioni sindacali confederali di Cisl e Uil, da Assindustria Venetocentro, dagli esponenti dei partiti e dei movimenti politici del centro sinistra trevigiano, dall’Anpi, da diversi sindaci del territorio della Marca.