Assalto nella notte al distributore di carburante

PADOVA - La notte scorsa, poco prima delle 3, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 92 in Via Santo ad Anguillara Veneta in provincia di Padova per mettere in sicurezza un distributore di carburante, danneggiato da un’esplosione per fare saltare la cassa automatica. I vigili del fuoco intervenuti su richiesta dei carabinieri, hanno messo in sicurezza l’impianto dei carburanti, gravi danni alla pensilina oltre che alla cassa divelta e ai distributori. Le operazioni di messa in sicurezza della stazione di servizio sono terminate alle 4:30.