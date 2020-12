Assalto alle colonnine self service del distributore di carburante

Il Q8 di Motta la notte del colpo

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VENEZIA) - Assalto nella notte con l’escavatore al self service Q8 di San Michele al Tagliamento.



La banda di professionisti è entrata in azione verso la mezzanotte alla stazione di servizio di viale Aldo Moro, lungo la regionale per Bibione.



I malviventi hanno abbattuto due colonnine del self service, si sono impadroniti del denaro contante e se la sono svignata in auto.



Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Portogruaro che hanno attivato le indagini.



L’episodio è identico a quello avvenuto lo scorso ottobre alla stazione di servizio Q8 di Motta di Livenza (qui la notizia).