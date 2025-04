Assalto al distributore, incastrati tre baby ladri grazie alle telecamere

TOMBOLO (PADOVA) – Avevano sfondato una vetrata e portato via 375 euro dal registratore di cassa di un distributore di carburante. I fatti risalgono alla notte tra il 9 e il 10 febbraio. A denunciare il colpo erano stati i responsabili dell’area di servizio, che avevano chiamato i Carabinieri della stazione di Tombolo. Le immagini delle videocamere di sorveglianza si sono rivelate fondamentali per ricostruire l’irruzione. Nei filmati si vedono chiaramente tre ragazzi incappucciati introdursi nel locale e compiere il furto. Da quelle riprese sono partite le indagini, che hanno portato all’identificazione dei presunti responsabili, tutti minorenni.



Su richiesta della Procura presso il Tribunale per i minorenni, sono state disposte perquisizioni personali e domiciliari, durante le quali sono stati rinvenuti e sequestrati indumenti compatibili con quelli indossati durante il colpo. I tre – un 14enne e due 15enni – sono stati deferiti in stato di libertà con l’accusa di furto aggravato in concorso.