Assalto al distibutore nella notte: fanno saltare la colonnina con i contanti

PADOVA - Nella notte tra il 22 e il 23 giugno, una banda di malviventi specializzati ha colpito il distributore Tamoil di via dei Colli ad Abano Terme, mettendo a segno un furto ben organizzato che ha fruttato un bottino di circa 1.200 euro.



I ladri hanno prima oscurato le telecamere di sorveglianza per ostacolare le indagini delle forze dell’ordine. Successivamente hanno forzato il bocchettone della colonnina self service, dove i clienti inseriscono le banconote, inserendo al suo interno una “marmotta” carica di polvere pirica.



Attraverso un innesco collegato ai fili elettrici, hanno fatto esplodere la colonnina, riducendola in mille pezzi. In pochi secondi hanno arraffato il denaro contenuto e sono fuggiti, facendo perdere le proprie tracce.



L’allarme è scattato poco dopo le 2:30 di notte, con l’arrivo immediato dei Carabinieri della Compagnia di Abano. L’area è stata transennata per consentire i rilievi tecnici.



Le indagini sono tuttora in corso per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica del colpo, compreso il numero di persone coinvolte e il veicolo utilizzato per la fuga. I militari stanno intensificando le ricerche, consapevoli del concreto rischio che la banda possa tornare a colpire a breve.