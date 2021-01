Assalto al Congresso, dem: "Trump via subito"

USA - Rimuovere "immediatamente" il presidente Donald Trump attraverso il 25esimo emendamento o l'impeachment. Lo ha chiesto in una nota il leader dei democratici al Senato, Chuck Schumer, sottolineando che dopo l'assalto al Congresso "questo presidente non dovrebbe restare in carica un giorno di più".



"Quello che è accaduto ieri al Campidoglio è stata un'insurrezione contro gli Stati Uniti, incitata dal presidente. Questo presidente non dovrebbe restare in carica un giorno di più", ha affermato Schumer.



"Il modo più rapido ed efficace - si può fare oggi - per rimuovere questo presidente dall'incarico sarebbe che il vice presidente invocasse immediatamente il 25mo emendamento - ha aggiunto - Se il vice presidente e il Gabinetto dovessero rifiutare, il Congresso dovrebbe riunirsi nuovamente per mettere in stato d'accusa il presidente".