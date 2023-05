Assaltano il pullman dei tifosi, bloccati quattro ultras

BOLOGNA - Quattro tifosi del Parma sono stati portati in Questura per essere identificati e fotosegnalati dopo la partita col Venezia di ieri sera. La loro posizione e' ora al vaglio della Digos che sta valutando i provvedimenti di Daspo. 'Episodi del genere vanno immediatamente puniti e condannati. Il comportamento di pochi rischia di pregiudicare la correttezza e la lealta' della maggioranza delle persone che vanno a tifare la propria squadra del cuore', commenta il questore di Parma Maurizio Di Domenico, all'indomani della partita. Circa mezz'ora dopo la fine della partita, al personale ancora impiegato in servizio e' arrivata la segnalazione della presenza di un nutrito gruppo di tifosi del Parma che si stava muovendo in direzione via Traversetolo.

Nel dettaglio circa 30 tifosi dopo essersi nascosti dietro alcuni pannelli all'altezza della rotonda di via Traversetolo con via Luciano Lama, approfittando della mancanza di illuminazione, hanno tentato di assaltare, con lancio di fumogeni e petardi, i pullman della Tep che con a bordo i tifosi del Venezia. In tale frangente, i tifosi ospiti, nel tentativo di aprire le porte di uno degli autobus per entrare in contatto con il gruppo rivale le hanno danneggiate. Grazie all'intervento della Digos e delle pattuglie della polizia e' stato possibile bloccare immediatamente l'assalto e impedire che le due tifoserie venissero a contatto.