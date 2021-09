Assalito da uno sciame di calabroni: grave in ospedale

UDINE - Un uomo è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato assalito da uno sciame di calabroni.

Il malcapitato aveva aperto la finestra della sua casa vacanze a Povoletto, in provincia di Udine: in pochi istanti gli insetti hanno fatto irruzione all’interno colpendolo più volte.



Soccorso dai sanitari è stato trasferito in codice rosse all’ospedale di Udine dove si trova ricoverato.