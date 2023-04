Assalito da uno sciame d'api: ricoverato in ospedale, è grave

PORDENONE - Ricoverato in gravi condizioni in seguito alle punture di diverse api: il malcapitato è un uomo di circa 65 anni. E' accaduto a Pinzano al Tagliamento, nella frazione di Valeriano. L'uomo si trovava in una zona di campagna per raccogliere asparagi selvatici, quando è stato assalito da uno sciame di api. La sua richiesta di aiuto è stata udita da alcune persone che si trovavano nelle vicinanze e che hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Spilimbergo e l'automedica da Pordenone, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Spilimbergo, che hanno consentito ai sanitari di soccorrere l'uomo, ancora circondato da alcuni degli imenotteri. Quest'ultimo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.