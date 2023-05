Asportato tumore ovarico con diametro 15 centimetri

PORTOGRUARO - Una massa tumorale solida di origine ovarica, che misurava circa 15 centimetri di diametro, associata a una importante presenza di sangue libero nell'addome, è stata asportata con un intervento chirurgico al reparto di Ostetricia dell'ospedale di Portogruaro (Venezia), da uno staff coordinato da Gian Luca Babbo. Si tratta - informa l'azienda Ulss 4 del Veneto Orientale - dell'11/o caso del genere riscontrato a livello mondiale a partire dal 1948. Il caso riguarda una donna, residente nel portogruarese, che è arrivata al pronto soccorso ospedaliero lamentando dolori addominali e nausea. I primi esami hanno subito identificato che i sintomi lamentati erano causati dalla massa ovarica. La donna è stata quindi subito trasferita in Ginecologia e presa in carico dalla dottoressa Serena Nardin la quale, riscontrata l'emorragia in corso, ha predisposto un intervento chirurgico urgente.

"Nell'addome - commenta Babbo - abbiamo trovato una massa solida dell'ovaio destro che sanguinava, e ne abbiamo eseguito subito l'asportazione, insieme all'utero e all'altro ovaio. E' la prima volta che mi trovavo ad affrontare un caso in urgenza con queste caratteristiche. L'esame istologico ha mostrato la presenza di un tumore dell'ovaio destro a cellule della granulosa, che costituisce circa il 2% dei tumori ovarici; in questo particolare caso la massa aveva iniziato a sanguinare generando un'emorragia addominale, che si verifica nel 10% dei tumori della granulosa". La paziente sta bene e continua ad essere seguita dal reparto in associazione a quello di Oncologia.