Lo aspettano all’asilo, ma lui non arriva. Bimbo di 5 anni muore in un incidente stradale

Una tragedia che ha scosso il Polesine, quella verificatasi ieri, lunedì. Un bambino di 5 anni, Steve Luchin, è morto in un incidente stradale mentre era in auto con la madre Barbara. La donna si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Rovigo, mentre per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Secondo quanto ricostruito, un’auto ha invaso la corsia opposto e c’è stato un frontale con la macchina dove viaggiavano Barbara e il piccolo. Era l’ora di pranzo e i due si trovavano a Giacciano con Barucchella, in provincia di Rovigo. Stando a quanto riportano i media locali, le maestre aspettavano il bimbo alla scuola materna il pomeriggio.

La notizia ha sconvolto la comunità di Badia Polesine, dove la famiglia era molto conosciuta, e quella di Giacciano, dove si era da poco trasferita.