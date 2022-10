Asolo, auto contro moto: muore centauro

ASOLO - Ennesimo incidente mortale nella Marca trevigiana. Nel primo pomeriggio di oggi auto contro moto in via Enrico Fermi, in zona industriale di Asolo: deceduto il centauro.



L’episodio è avvenuto poco prima delle 15 di oggi, lunedì 3 ottobre, tra una lancia Ypsilon e la moto: deceduto il conducente, P.G., 48 anni di Altivole.

Sul posto i sanitari del Suem 118 con un’ambulanza. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica del sinistro. Pare si sia trattato di un frontale, con il centauro finito sul parabrezza dell’auto.



Proprio in quei minuti tra l’altro l’elicottero del Suem 118 era a poca distanza e stava soccorrendo una pilota di parapendio, gravemente ferita in località Borso del Grappa.

Si tratta del secondo incidente grave di giornata. In mattinata un 77enne è stato investito da un'auto nel territorio comunale di Mogliano Veneto, nella zona di piazza Pio X. Immediato il ricovero in ospedale in condizioni definite molto gravi.