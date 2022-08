ASIAGO - Avvistato ad Asiago, nella giornata di mercoledì, presso lo Sporting Hotel & SPA è stato avvistato Steven Zhang, presidente dell’Inter.



L’imprenditore orientale, in visita di cortesia sull’altopiano, si è fatto notare in quanto è giunto in centro al volante di una McLaren Speedtail, automobile dal valore di vendita di oltre 4 milioni di euro.