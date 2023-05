ASD JUDOKWAI - 50 ANNI DI NOI.

Il 23 marzo 2023 l’associazione sportiva dilettantistica Judokwai di Mestre ha festeggiato il suo 50° anniversario. Per celebrare l’importante traguardo, l’associazione ha prima organizzato una conferenza stampa al Grand Central di Mestre con la presenza di personalità importanti sia del mondo sportivo che di quello politico-istituzionale, ed ora invece scende in campo con tutti gli allievi associati proponendo una grande manifestazione sportiva denominata 50 ANNI DI NOI, durante la quale si svolgeranno dimostrazioni di judo amatoriale e agonistico, coreografie di danza classica, danza moderna, ginnastica ritmica della sezione Dreaming Dance e, inoltre, in collaborazione con la Dragon Academy, la Bushido Dojo Venezia e l’Aikikai, dimostrazioni di kali & self-defence, katori ed aikido.

L’evento si terrà sabato 27 maggio, alle 18:30, nel palazzetto del Liceo Franchetti a Mestre, con ingresso gratuito.

Presieduta dalla signora Daniela Alzani, una dei soci fondatori assieme al marito Giampaolo Scagnetto (Maestro Benemerito 5° dan FIJLKAM), l’associazione ha sede storica nel cuore del quartiere Bissuola, vicino al parco Albanese. Iscritta all’Albo comunale delle Associazioni, regolarmente affiliata a CONI, FIJLKAM e all’ente Sport Nazionale, Judokwai è anche accreditata al progetto 6sport del Comune di Venezia.

Nata nel 1973 e sempre operativa a Mestre, l’associazione Judokwai arriva al prestigioso traguardo del 50° anniversario mantenendosi fedele ai principi che l’hanno fatta nascere e sui quali ha fondato la sua attività: rispetto, disciplina, collaborazione.

L’associazione si è distinta negli anni per i diversi risultati agonistici conseguiti e per l'organizzazione di numerosi eventi legati al mondo del judo, della danza e dello sport in generale. A tutt’oggi, per punteggio federale, è la prima società del Veneto.