Ascotrade punta sul fotovoltaico con il gruppo Hera

PIEVE DI SOLIGO - Il gruppo Hera, cui fa parte Ascotrade, si è posta un nuovo obiettivo sostenibile in vista del 2030, in linea con quelli dell’ONU, ovvero una riduzione del 37% delle emissioni.



A tal scopo ha deciso di aiutare i propri clienti a migliorare la propria performance energetica, offrendo loro prodotti ad alta efficienza per ridurre gli sprechi, come caldaie, climatizzatori o luci a led, ma anche fornendo il Fotovoltaico Hera, chiavi in mano.



Un servizio destinato non solo a privati e partite iva, ma anche a piccole e medie imprese, grazie alla fornitura di energia elettrica alle PMI aggiudicatasi in nove regioni italiane: Campania, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.



Proprio il fotovoltaico è il protagonista della nuova campagna di comunicazione in onda anche sulle reti nazionali con uno spot per la televisione firmato da Sydney Sibilia, regista attento ai temi della sostenibilità, e la cui protagonista è Chiara Francini, brillante attrice del panorama artistico italiano, premiata anche al Festival di Venezia.