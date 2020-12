Ascom Vittorio bene avvio saldi il 30 gennaio

VITTORIO VENETO - «È quello che si augura tutta la base del settore moda ormai da anni: riportare a fine stagione i saldi di fine stagione». Si dice pienamente favorevole Michele Paludetti, presidente di Ascom Vittorio Veneto, alla decisione presa dalla giunta regionale del Veneto di posticipare l’avvio dei saldi invernali al 30 gennaio, anziché come tradizione avviarli a ridosso di Epifania.

«Come già per i saldi estivi – ha detto l’assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato che ha proposto la delibera approvata il primo dicembre –, abbiamo accolto la richiesta della maggior parte delle associazioni di categoria di posticipare i saldi. Si tratta di sostenere in concreto la ripresa del commercio al dettaglio che in tempi di pandemia sta vedendo prevalere il commercio online. Con l’avvio dei saldi un mese dopo rispetto alla consueta data di inizio gennaio, offriamo contemporaneamente la possibilità di effettuare vendite promozionali a partire da inizio gennaio».

«Da anni – ricorda Michele Paludetti –, Ascom Vittorio Veneto si batte per riportare i saldi di fine stagione alle loro date a norma, cioè a fine stagione, non all’inizio. Ormai da tempo personalmente non metto più la dicitura “fine stagione” ai saldi che faccio».

Il posticipo dei saldi potrebbe avere anche ricadute positive a chiusura di un annus horribilis per il commercio. «Negli ultimi anni, il mese di dicembre si è sempre rivelato non più lavorativo come un tempo dal momento che la gente attendeva di lì a poco i saldi – evidenzia il presidente -. Speriamo invece che quest’anno la gente continui a comprare anche a dicembre, magari proprio per i regali di Natale e scegliendo i negozi di vicinato».