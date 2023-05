Asaps, 150 pedoni e 48 ciclisti morti dall'inizio dell'anno

VENEZIA - Sono 150 i pedoni e 48 i ciclisti morti in Emilia-Romagna dal primo gennaio al 21 maggio: lo riportano i dati degli osservatori Asaps, l'associazione sostenitori della Polstrada. Tra i pedoni, 100 sono uomini e 50 donne: settanta avevano piu' di 65 anni, sette erano minori. Molti sono stati uccisi nel luogo più sicuro, sulle strisce pedonali dei centri urbani, nonostante sia prevista la perdita di 8 punti dalla patente in caso di mancata precedenza da parte dei conducenti di veicoli.

Nel Lazio è una vera strage con 32 decessi, di cui 18 a Roma; seguono la Lombardia con 18 vittime, l'Emilia Romagna con 16, la Campania con 13 e il Veneto con 12. Per quanto riguarda i ciclisti deceduti i dati, parziali perché anche in questo caso non tengono conto dei feriti gravi che poi non ce la faranno in ospedale, parlano di 42 uomini e 6 donne; 21 avevano più di 65 anni, quattro i casi di pirateria stradale, con la fuga di chi aveva provocato il sinistro. La classifica delle regioni vede in questo caso in testa la Lombardia con 15 morti, poi 6 nel Lazio, 6 in Emilia-Romagna, 4 in Veneto e 3 in Toscana. (ANSA)