Artigiani, a rischio 1.200 condomini da stop proroga Superbonus

VENEZIA - "Ci saranno conseguenze molto pesanti per imprese, lavoratori e famiglie a causa della mancata proroga del Superbonus 110% per i condomini che hanno avviato i lavori. L'effetto sarà che, da gennaio 2024, migliaia di condomini vedranno scendere il beneficio dal 110% al 70% rendendo di fatto impraticabile terminare i lavori. Solo in Veneto stimiamo che siano a rischio almeno 1.200 cantieri di condomini già avviati e 720 milioni di investimenti ammessi ma non ancora realizzati". Ad affermarlo Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Imprese Veneto, commentando la mancata approvazione in commissione al Senato degli emendamenti al Dl Asset.

"Purtroppo non è stata colta - prosegue Boschetto - l'occasione per soddisfare la richiesta fatta dalla nostra Confederazione a metà settembre in audizione al Senato, di una proroga al 31 marzo 2024 del termine per fruire del Superbonus 110% per i lavori già iniziati alla fine del 2022 da condomini, persone fisiche su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Tutto questo mentre la questione dei crediti incagliati non è affatto risolta. Deve essere trovata una soluzione sostenibile che permetta di terminare i lavori già avviati. Le criticità provocate dalle oltre trenta modifiche introdotte in meno di due anni all'agevolazione, non possono gravare esclusivamente - conclude - su imprese e famiglie che hanno rispettato norme e procedure". In Veneto sino al 31 agosto - riferisce Confartigianato regionale - il superbonus 110% ha visto 53.103 asseverazioni totali, di cui 5.067 per condomini. In totale sono 8,3 miliardi gli investimenti ammessi, di cui 3,1 relativi ai soli condomini. Il 76% degli investimenti per condomini è stato concluso.