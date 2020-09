Ritornano a Castelfranco Veneto i mercatini di Artigianato in Centro.

–

I mercatini, dopo il successo delle precedenti edizioni, vedranno la numerosa presenza di 100 espositori e animeranno la nuova location temporanea di Piazza Giorgione con artigiani ed hobbysti che presenteranno i loro svariati prodotti creati dall’abilità delle loro mani.

Ferro battuto, prodotti in legno, giochi per bambini, ceramiche, pergamene, candele, fiori in stoffa e fil di ferro, accessori per la casa, oggetti da riciclo, bambole, saponi artigianali, accessori in pelle e tessuto e molto molto altro…