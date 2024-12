Art Voice Christmas Songs 2024.

Non arriverebbe veramente il Natale a Castelfranco Veneto (TV) senza il tradizionale concerto di Natale organizzato da Art Voice Academy, il Centro di alta formazione per lo spettacolo diretto dal Maestro Diego Basso.

Venerdì 6 dicembre alle 20.45, gli spettatori che riempiranno I palchi e la platea del Teatro Accademico, edificio settecentesco progettato dall’architetto Francesco Maria Preti, e custodito all’interno delle mura medievali potranno emozionarsi grazie ad un repertorio che riunisce i brani pop rock della tradizione natalizia più amati in tutto il mondo.

Un concerto all’insegna dell’emozione dove le voci soliste, i cori Children's Choir, Teen Choir, Young Choir e il gruppo vocale Golden Bliss, si esibiranno dal vivo con l'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso.

Lo spettacolo sarà impreziosito anche dalla prima esibizione dello Junior Choir, un coro di quaranta bambini e ragazzi, dai dai 5 ai 14 anni, nato grazie al progetto dedicato al canto corale “Il mio canto libero”, ideato dal team di Art Voice Academy e realizzato con il patrocinio del Comune di Castelfranco Veneto: una lezione settimanale a partecipazione libera e gratuita da ottobre 2024 a giugno 2025.

«Imparare fin da bambini ad usare bene la voce, come strumento musicale naturale, significa entrare nel mondo della musica nel modo più semplice ed istintivo. – racconta il Maestro Basso - Il canto corale sviluppa la naturale vocalità dei bambini, valorizzandone l’inclinazione musicale innata, favorisce la socializzazione ed educa alla gioia e alla condivisione di un trascinante obiettivo comune»

Il programma musicale scelto per la serata spazia dai tradizionali Silent Night, Oh happy day, White Christmas, fino a brani pop diventati iconici del periodo delle Feste, quali The Man With All The Toys, Jingle Bells Rock, It's Beginning to Look a Lot Like Christmas e All I Want For Christmas Is You. Senza tralasciare brani immortali come Imagine, un inno alla pace che ci invita a pensare che siamo tutti un solo mondo, un solo paese, un solo popolo.

Una grande festa, dunque, e anche una grande occasione per ascoltare dal vivo cantanti e musicisti il cui talento è inciso anche nel disco “Diego Basso Plays Christmas Songs” registrato presso gli studi AVA Sound Live Music con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e Le Voci di Art Voice Academy.

Un’occasione speciale per vivere la magia del Natale in musica e per scambiarsi gli auguri in un’atmosfera unica.

Art Voice Christmas Songs 2024 è da Art Voice Academy in collaborazione con il Comune di Castelfranco Veneto e supportato dai partner e sponsor dell’evento: Zurich Spadavecchia & Partners, Fulgor Milano, Canus, Freeway, Banca delle Terre Venete, Inoxtecnica Veronese, Depieri Mobility & Service, Aristarco, Ponte, Ingegni, Bluergo, Coorti Romane Srl.

Partner Tecnici: Brusegan Pianoforti

Produzione AVA Sound Live Music.

Biglietti

Intero platea e palchi centrali: €20,00

Palchi laterali, logge e barcacce: €15,00

Ingresso gratuito fino ai 14 anni

Prenotazione e prevendita biglietti

presso la segreteria di Art Voice Academy, via delle Mimose 6 – Castelfranco Veneto

dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30

tel +39 393.9639677 – email segreteria@artvoiceacademy.it

www.artvoiceacademy.it

Il giorno del concerto i biglietti saranno disponibili presso la biglietteria del Teatro Accademico dalle ore 16.00 fino a esaurimento posti.

Per informazioni

