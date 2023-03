Arsenale in casa, ventiduenne denunciato

VICENZA - Un ragazzo di 22 anni, residente a Trissino, è stato denunciato nell'ambito di un'operazione antibracconaggio della Polizia Provinciale di Vicenza, che è scattata dopo una segnalazione. Numerosi i reati a cui dovrà rispondere: esercizio della caccia sprovvisto di licenza, porto abusivo di armi, detenzione di fauna morta protetta, detenzione di un'arma comune da sparo non denunciata e manomessa, oltre ad omessa custodia di armi da sparo e munizioni. Il giovane è risultato possessore del porto d'armi per il tiro a volo, ma non di quello specifico per la caccia, per ottenere il quale stava frequentando il corso. Nelle sue proprietà sono state ritrovate, durante la perquisizione, 14 armi regolarmente denunciate (2 pistole, 2 carabine, 9 fucili a canna liscia e 1 cannone napoleonico da collezione) e 250 cartucce per pistola e carabina. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro in via cautelare. Nel garage, in una cella frigorifera di grandi dimensioni, erano stipati alcune decine di volatili di specie protette e una lepre.