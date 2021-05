Ars in tempore a Follina (TV).

Ars in tempore

Percorso di arte contemporanea nelle antiche abbazie

Valorizzare l'antico attraverso il nuovo





Riparte ARS IN TEMPORE con la mostra presso l’ABBAZIA DI SANTA MARIA DI FOLLINA (TV), dal 22 maggio al 20 giugno 2021.

Inaugurazione sabato 22 maggio, ore 17:00

Prenotazioni 3281511878

Il progetto culturale “Ars in Tempore” nasce con la volontà di promuovere il dialogo tra antico e presente, suggerendo possibili relazioni tra gli edifici medievali e le odierne creazioni di arte contemporanea.

La prima e la seconda edizione 2019-2021 hanno coinvolto abbazie e sedi storiche nel territorio compreso tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Umbria già inserite nei circuiti turistici.

Dopo la prima esposizione presso l'abbazia di Santa Maria di Pero – Ninni Riva di Monastier nel novembre del 2019, il percorso ha subito una brusca interruzione a causa dell'emergenza Covid 19 costringendo gli organizzatori a ridefinire le date delle esposizioni e tutto il programma promozionale. Nonostante la situazione complessa, è stato poi possibile proseguire nel 2020 con le mostre presso il Polo Museale di Gubbio, l’abbazia di Santa Maria in Sylvis di Sesto al Reghena (PN) e l’abbazia di Monastier che ha visto una seconda edizione.

Si giunge così alla mostra presso l’abbazia di Santa Maria di Follina, visitabile dal 22 maggio al 20 giugno, con la quale si conclude il percorso.

Sarà un’esposizione “fisica e online” per una rinnovata esperienza dell’arte.

La fruizione diretta delle opere d’arte contemporanea e degli spazi dell’antica abbazia verrà accompagnata da dirette facebook e video di percorsi guidati con l’intento di integrare e amplificare la percezione secondo un format già proposto nelle esposizioni di Ars in tempore.

Gli antichi spazi del refettorio e del chiostro accoglieranno le opere di oltre 20 artisti provenienti da varie province del Veneto e del Friuli, realizzate attraverso diversi media dalla pittura all’incisione, dal polimaterico al digital, dalla scultura alla ceramica. Tra i vari artisti si ricorda Tiziano Marchioni, venuto a mancare nel gennaio 2021, che insieme alla curatrice Roberta Gubitosi ha dato vita al progetto “Ars in tempore”.

Le esposizioni di “Ars in tempore” costituiscono un’inedita opportunità per riscoprire le peculiarità di aree antiche di straordinario interesse storico, per apprezzare gli esiti più attuali dell’arte contemporanea, per creare una rete di relazioni tra Amministrazioni ed Enti pubblici e privati, per ampliare l’offerta culturale e turistica del territorio.

L’opera d’arte non è un prodotto fruibile da una cerchia ristretta di “pochi eletti”, è un atto creativo che richiede la partecipazione emotiva di un pubblico sempre più ampio. In tale contesto, la cooperazione e la condivisione di intenti tra gli enti e le varie istituzioni divengono i presupposti per riuscire ad aprire le porte dell’arte verso la comunità e a creare eventi in virtù della sua funzione etica e sociale.

Roberta Gubitosi

curatrice del progetto

ARTISTI:

Enzo Barbon, Donatella Bartoli, MariBergamo, Sandra Cocco, Patrizia Da Re, Mario Favero, Roberto Furlan, Sergio Giromel, Rossella Ghigliotti, Betty Gobbo, Tiziano Marchioni, Walter Marin, Giovanni Luca Massarin, Dina Moscato, Marilena Iseppi, Marco Rosellini, Enrico Rinaldi, Lina Sari, Bruna Sordi, Lionello Trabuio, Sofia Zanin, Paolo Zanin, Antonio Zilio.