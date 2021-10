In arrivo sei nuove Fiamme Gialle

PORDENONE - Nella mattinata del 30 settembre, presso la sede del Comando Provinciale di Pordenone, si è svolta, alla presenza del Comandante Provinciale, Colonnello Davide Cardia, la cerimonia del solenne giuramento di fedeltà alla bandiera di 6 Militari, appena assegnati ai Reparti operativi del pordenonese direttamente dagli Istituti di Istruzione del Corpo.

Ai 2 neo Marescialli, ai 2 neo Vice Brigadieri e ai 2 neo Finanzieri, il Comandante Provinciale ha rimarcato la sacralità del giuramento individuale e l’importanza che esso assume, tanto nella vita professionale quanto in quella personale di chi lo presta, giacché l’impegno ad adempiere, con disciplina ed onore, a tutti i doveri del proprio status, implica un’assunzione di responsabilità dinanzi non solo allo Stato ed alle sue Istituzioni, ma, di più, dinanzi all’intera collettività che, dalla Guardia di Finanza, attende, specie in una fase di delicata ripresa quale quella attuale, un ruolo decisivo a salvaguardia delle casse pubbliche ed a tutela dell’economia lecita.