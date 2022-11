In arrivo il primo test di gravidanza con la saliva

ISRAELE - Si chiama Salistick ed è il primo test di gravidanza al mondo che si effettua con la saliva. Sviluppato in Israele, secondo il produttore dovrebbe arrivare in Europa nel 2023 e sarà disponibile sul mercato al costo di circa 10 euro, come un normale test di gravidanza.

Il prodotto della start-up Salignostics funziona in modo simile a un test di gravidanza sulle urine convenzionale. Un bastoncino assorbente deve essere prima messo in bocca e poi riposto in un contenitore di prova stretto. Lì, in pochi minuti, su un annuncio compaiono una striscia per "non incinta" o due strisce per "incinta".

A dare notizia della maniera del tutto nuova per scoprire una gravidanza in corso è Giovanni D’Agata dello “Sportello dei diritti”. Il test dovrebbe avere una sensibilità del 95% ed essere efficace dopo un giorno dal ritardo del ciclo.