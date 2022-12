In arrivo nuove biglietterie automatiche per i bus di linea

PADOVA - Sono state inaugurate in questi giorni le prime emettitrici automatiche di titoli di viaggio che Busitalia Veneto (Gruppo FS) sta installando presso alcuni punti strategici cittadini e in prossimità della linea tramviaria di Padova. Il progetto, realizzato in collaborazione e con il finanziamento del Programma Operativo Regionale della Regione Veneto, POR Fesr 2014-2020, Azione 4.6.3 - Sistemi di trasporto intelligenti, che prevede, tra le altre cose, interventi mirati all’incremento dei sistemi di bigliettazione elettronica e infomobilità, prosegue il piano di innovazione tecnologica che l’Azienda sta portando avanti concepito per migliorare progressivamente la qualità dell’offerta dei servizi ai viaggiatori e che vede, entro metà gennaio l’installazione di 13 emettitrici di nuova generazione che vanno ad aumentare le possibilità di acquisto dei titoli di viaggio rispetto alle rivendite tradizionali.

Le prime quattro emettitrici self service, già operative presso il capolinea sud del tram, la biglietteria della Stazione Centrale di Padova, il capolinea nord e la fermata Ponti Romani, dotate di schermo tattile e fornite di telecamera frontale per contrastare danneggiamenti e atti di vandalismo, consentono di acquistare i biglietti urbani ed extraurbani di Padova in contanti o con carta di credito e debito (circuiti Mastercard, Maestro, Visa e VPay). In una seconda fase l’acquisto verrà esteso anche agli abbonamenti in smart card e l’emissione di biglietti su chip on paper. Tutti i dettagli e le informazioni del caso sono disponibili su www.fsbusitalia.it.