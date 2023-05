In arrivo in autunno il nuovo vaccino contro il Covid

L'Ema ha richiesto alle aziende farmaceutiche di sviluppare un nuovo vaccino monovalente contro il Covid, che sarà disponibile in autunno. Questo vaccino sarà progettato per combattere le sottovarianti del virus, in particolare l'Omicron Xbb. Sarà raccomandato per le fasce di popolazione più a rischio, come gli anziani e le persone immunodepresse.



Secondo Marco Cavaleri, responsabile dell'Agenzia per i vaccini e prodotti terapeutici contro il coronavirus, il nuovo vaccino conterrà solo il ceppo Xbb, eliminando il ceppo originario di Wuhan che non circola più. Le campagne di vaccinazione si concentreranno sulle persone più vulnerabili, ma l'approvazione regolatoria sarà estesa a tutta la popolazione.



Nonostante le campagne vaccinali in Europa non abbiano avuto un grande successo, si spera che il prossimo autunno ci sia una maggiore copertura vaccinale, soprattutto per i soggetti a rischio. Tuttavia, è difficile prevedere l'andamento del virus e si consiglia di rimanere sempre vigili e preparati.



Un'altra questione importante riguarda le dosi di vaccino rimaste inutilizzate e prossime alla scadenza. Si stima che ci siano circa 10-15 milioni di dosi a livello nazionale. È auspicabile che i contratti di acquisto prevedano la possibilità di non acquistare ulteriori dosi una volta che la pandemia sia terminata, altrimenti si rischierebbe uno spreco di risorse e sarebbe eticamente inaccettabile.