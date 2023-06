In arrivo 160 assunzioni nel settore dell'occhialeria

CALALZO DI CADORE (BELLUNO) - Sono in arrivo a Calalzo di Cadore almeno 160 posti di lavoro nel settore dell'occhialeria. Lo annuncia il sindaco Luca De Carlo, al termine di un incontro avuto in mattinata con i vertici di Delta, azienda cadorina del settore. "Questa mattina in municipio - riferisce De Carlo - abbiamo incontrato i vertici dell'azienda e i tecnici incaricati del progetto, in particolare il general manager di Delta Andrea Cantafio, accompagnato dall'ingegner Nicola Carrera, che ci hanno presentato la loro proposta per la realizzazione di una nuova fabbrica in un'area ancora libera nella Zona Industriale di Calalzo. Per noi è un grandissimo segnale, non solo perché troveranno occupazione fin da subito 160 persone, ma anche perché rappresenta un segnale di rinascita di un territorio - conclude - che da sempre ha nell'occhialeria la sua grande vocazione. L'obiettivo comune è quello di vedere questo importantissimo progetto realizzato entro la fine del 2024". (ANSA).