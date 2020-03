E' arrivato anche il gelo, reparto ortofrutticolo in ginocchio

TREVISO - Gelate da record in tutta la Marca, in ginocchio il comparto dell’ortofrutta. Nella notte tra lunedì e martedì è stato registrato un netto calo delle temperature, con valori da pieno inverno e numeri con il segno meno.



Le gelate hanno creato danni soprattutto nel settore agricolo, specie l’ortofrutticolo.



Un episodio che sta creando notevoli difficoltà in un momento già delicatissimo per l’economia trevigiana,



Secondo i dati Arpav, l’agenzia regionale per l'Ambiente, a Ponte di Piave sono stati segnalati -3,7°C, a Mogliano Veneto -2,2°C, a Treviso -1,7°C, a Castelfranco -2,1°C.



Il record spetta a Sernaglia della Battaglia dove nella notte il termometro ha quasi raggiunto i -5.



Coldiretti Treviso-Belluno lancia l’allarme: colpite in particolar modo le coltivazioni di asparagi, ma anche quelle di ciliegie, kiwi, pesche, i ciliegi.



Per il momento i vigneti sembrano aver retto, anche se per quantificare i danni reali occorre attendere qualche giorno.