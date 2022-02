Arrivate a Treviso le prime 10 donne ucraine in fuga dalla guerra

TREVISO - Treviso si prepara ad accogliere i profughi in fuga dalla guerra in Ucraina. Ancora è difficile calcolare quante persone arriveranno nel territorio della Provincia di Treviso: la maggior parte infatti raggiungerà famiglie, parenti e amici che vivono già qui e che daranno loro ospitalità. Intanto questa mattina, si sono recate negli uffici della Prefettura le prime dieci persone, tutte donne in fuga dalla guerra, per chiedere ospitalità.



“Questa mattina si sono presentate in Prefettura 10 donne, sono state invitate a recarsi in Questura per la regolarizzazione della loro posizione e ora offriremo loro accoglienza presso il centro di accoglienza ex caserma Serena, nel frattempo continuiamo la ricerca di alloggi sul territorio anche con l’ausilio di enti assistenziali”, spiega il Prefetto di Treviso Angelo Sidoti, che lunedì mattina in Prefettura a Treviso ha presieduto un vertice, a cui hanno preso parte i sindaci dei principali comuni della Marca, per mettere a punto un piano di accoglienza. Al tavolo i sindaci di Treviso, Castelfranco, Conegliano, Montebelluna, Oderzo e Vittorio Veneto, che si sono detti pronti a mettere a disposizione strutture e alloggi di accoglienzaoltre al direttore generale dell’Ulss2 Francesco Benazzi.



“Sappiamo di possibili arrivi nelle prossime ore e nei prossime giorni ma non abbiamo ancora stime - ha detto il prefetto Sidoti - quello di oggi è stato un primo incontro per mettere a punto un piano e capire la disponibilità di strutture sul territorio. All'ex Serena abbiamo una decian di sposti disponibili". Già confermati alloggi disponibili nel comune di Treviso. “Massima disponibilità da parte nostra per accogliere il popolo ucraino - ha detto il sindaco Mario Conte - dobbiamo però mettere in campo un protocollo a livello provinciale per strutturare questa accoglienza che deve essere dignitosa. Al momento raccogliamo le disponibilità di alloggi per essere preparati ad accoglierli nel migliore dei modi”.

Un protocollo che prevede anche l’intervento dell’Ulss2 sul fronte dei controlli sanitari e prevenzione dal contagio Covid-19. Le persone che arrivernano dall'Ucraina saranno sottoposte a tampone e, per chi lo vorrà vacciante, e munite di tessere sanitaria provvisoria.