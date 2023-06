Arrivano i temporali, in Veneto dichiarata l'allerta gialla

VENETO - Dopo alcuni giorni in cui le temperature e l’umidità sono aumentate in modo significativo, nella giornata di domani, venerdì, è previsto in Veneto il passaggio di un sistema frontale che porterà condizioni di instabilità. Sono previste fasi di rovesci e temporali sparsi, più probabili fino al pomeriggio in montagna e dalle ore centrali nella pianura. Saranno possibili fenomeni anche intensi e sulle zone montane non è escluso qualche temporale anche intenso già nella tarda serata di oggi.

Sulla base di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un Avviso di criticità idrogeologica e idraulica (allerta gialla) sull’intero territorio, valevole dalle 21 di oggi fino alla mezzanotte di domani, venerdì. La valutazione compiuta sugli effetti al suolo indica il possibile innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani e collinari delle zone di allerta, con il possibile innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane. Lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e in rapida evoluzione.