Arrivano pioggia e temporali in Veneto, stato di attenzione

VENETO - Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso oggi un avviso in cui si prevede, dal pomeriggio/sera di oggi, una crescente instabilità a partire dalle zone montane che si estenderà in pianura nel corso della notte e fino al primo mattino di domani, mercoledì 31 agosto. Successivamente, dopo una pausa dei fenomeni, è attesa una possibile ripresa dell'instabilità nel pomeriggio con alcuni nuovi rovesci o locali temporali, in esaurimento serale.

Non si escludono locali temporali intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate) e in caso di maggior persistenza quantitativi di precipitazione localmente consistenti. Si prevede, inoltre, criticità idrogeologica, con particolare riferimento alla rete idraulica secondaria, stabilendo dalle 16.00 di oggi fino alle 00.00 di giovedì 1 settembre, lo stato di Attenzione (allerta gialla) per i bacini: Alto Piave (BL), Piave Pedemontano (BL-TV), Alto Brenta – Bacchiglione -Alpone (VI-BL-TV-VR), Adige- Garda e Monti Lessini (VR), Po, Fissero-Tartaro- CanalBianco e Basso Adige (RO-VR), Basso Brenta – Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV), Basso Piave - Sile e Bacino scolante in laguna (VE-TV-PD), Livenza - Lemene e Tagliamento (VE-TV). OT