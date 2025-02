Arrivano in aeroporto con documenti falsi: arrestati in tre

VENEZIA - Giovedì scorso, la Polizia di Stato di Venezia ha tratto in arresto tre cittadini di nazionalità straniera per il reato di possesso di documenti di identità falsi. In particolare gli operatori dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di Venezia, in servizio presso lo Scalo Aereo Marco Polo di Tessera, insospettiti dai passaporti peruviani e dalla carta di identità francese, esibiti rispettivamente da due donne ed un uomo sbarcati da un volo proveniente da Atene, hanno deciso di svolgere accertamenti più approfonditi all’esito dei quali tutti i documenti sono risultati falsi, inoltre, all’interno dei due passaporti, gli agenti hanno accertato che erano stati anche apposti timbri contraffatti.

Pertanto, i tre cittadini stranieri sono stati tratti in arresto. Inoltre un altro passeggero, a bordo dello stesso volo, è stato denunciato perché in possesso di documentazione originale, intestata a persona diversa. Il procedimento penale non risulta concluso e la colpevolezza dei soggetti dovrà essere accertata con sentenza.