Arriva la Tiramisù Global Marathon per il rilancio turistico di Venezia

TREVISO - In attesa che la “sfida più golosa dell’anno” possa tornare dal vivo, arriva la “Tiramisù Global Marathon”, un’iniziativa volta ad far incontrare online tutti gli amanti del popolare dolce e a raccogliere fondi per il rilancio turistico di Venezia, simbolo mondiale e polo attrattivo per il comparto dell’intera regione.



I “Tiramisù lover” si collegheranno da tutto il mondo per prendere parte alla “Tiramisù Global Marathon”, la non-stop che intende raccogliere fondi a supporto delle micro-imprese del turismo e della ristorazione della città di Venezia. L’evento si svolgerà il 29 novembre, dalle ore 10,00, sulla pagina Facebook della Tiramisù World Cup.



L’iniziativa, nata in seno alla Tiramisù World Cup con la collaborazione della Tiramisù Academy vedrà la partecipazione di numerosi appassionati del dolce collegarsi con la piattaforma Zoom ciascuno secondo il proprio fuso-orario, preparando il dolce e raccontando nella propria lingua quanto stanno mettendo in tavola. I golosi, i tifosi ed i curiosi potranno seguire la diretta su Facebook.



“Abbiamo già raccolto adesioni dal Regno Unito, dalla Francia e dal Belgio, oltre che dal Brasile e ovviamente dall’Italia - spiega Francesco Redi, ideatore della Tiramisù World Cup - .Ci saranno ospiti come i campioni delle passate edizioni, professionisti del settore, rinomati pasticceri, sommelier, nonché esperti del Tiramisù: tutti racconteranno le loro storie, qualcuno ci onorerà con una cooking-class e magari potranno svelare qualche segreto sulle ricette più particolari incontrate nel loro lavoro».



Gli organizzatori hanno poi voluto legare la maratona ad una campagna di raccolta fondi in favore delle attività turistiche di Venezia: “E’ innegabile che il turismo sia il settore più colpito da questa pandemia e le conseguenti ricadute stanno colpendo un indotto davvero allargato a diverse aree - ha detto ancora Redi - . Ecco perché abbiamo voluto dare il nostro contributo”. Per iscriversi all’evento www.tiramisuworldcup.com