Arriva lo spettacolo Lady Tourette al Teatro Accademico

CASTELFRANCO - Dopo lo stop imposto dall’epidemia è ripartito lo spettacolo Lady Tourette, nato nel 2018 allo scopo di divulgare la conoscenza di questa patologia. Una rappresentazione nata grazie alla collaborazione tra Aist (Associazione Italiana Sindrome Tourette) e la compagnia Teatrale Bisluk, per cercare di comunicare in modo divertente il disagio che questo disturbo provoca ogni giorno, manipolando come burattini le persone colpite, decidendone movimenti e parole.



Protagonista Mike, 16 anni e da 10 convivente con la Tourette, rappresentata da ben 4 attrici: una lotta giornaliera esternata per capire il dolore ed il disagio che questa sindrome provoca. Dopo la ripartenza a Genova lo spettacolo arriverà al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto il prossimo 5 novembre, per poi proseguire alla volta di Roma, Foggia e Napoli. Un’esibizione a scopo benefico ideata dalla regista Noemi Giulia Fabiano. Informazioni e prenotazioni: https://www.tourette-aist.com/lady-tourette