Arriva a scuola, "Vorrei mio figlio" ma non è il padre: scoperto dai prof, fugge

BELLUNO - Uno sconosciuto si è presentato oggi in una scuola della provincia di Belluno qualificandosi come il padre di un piccolo alunno, e chiedendo di poterlo far uscire dall'aula in anticipo. Gli insegnanti, che non lo conoscevano affatto, si sono subito insospettiti, e il tentativo di inganno non ha avuto esito.

E' avvenuto in un istituto comprensivo statale di Borgo Valbelluna. L'episodio è stato reso noto dal preside, Umberto De Col, con una lettera urgente trasmessa a tutte le famiglie degli alunni. "Alla luce di quanto accaduto - si legge - è stata data comunicazione ai nostri plessi di mantenere la massima attenzione". L'uomo si è allontanato dalla scuola prima di poter essere identificato. OT