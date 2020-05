Arriva la rete per combattere la solitudine nel periodo post-pandemia

MOGLIANO - Messaggi di speranza con manufatti o corsi di gruppo da seguire online. Una finestra attraverso cui mettere in contatto tutte le categorie della cittadinanza che più soffrono la situazione di distanziamento sociale.



Il progetto, redatto dalle Assistenti Sociali e dall’assesore di comparto Giuliana Tochet ha l’obiettivo di stimolare una rete di scambi creativi, favorendo la realizzazione di messaggi di solidarietà e gioia di vivere.



Cartelloni, dipinti, corsi online, ma anche parole e condivisione saranno la ricetta per avvicinare le persone e trascorrere momenti di serenità, anche restando a casa.



È una rete che sfrutta i mezzi di comunicazione digitale ma anche altri canali, dedicata alle persone fragili, che si riconoscono e vengono a prendersi per mano, per sostenersi l’uno con l’altro, come si fa in una comunità.



E poiché anche solo un pensiero può tenere compagnia, la prima finestra aperta è verso gli ospiti e il personale dell'Istituto Costante Gris.



Ieri le assistenti sociali e un'educatrice del Comune di Mogliano Veneto hanno consegnato agli ospiti i disegni realizzati dai bambini e dai ragazzi moglianesi, mentre il “grazie” per il personale che in questi mesi si è speso molto per affrontare l'emergenza Covid-19, è arrivato insieme a dei fiori.