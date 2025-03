Arriva la primavera, allarme allergia ai pollini

VENEZIA - Con l'arrivo della primavera, il Veneto si prepara ad affrontare un nuovo ciclo di allergie causate dai pollini. Circa un milione di persone nella regione soffre di riniti allergiche, una condizione che interessa tra il 10% e il 20% della popolazione europea, secondo l'Istituto Superiore di Sanità.Il Bollettino aerobiologico pubblicato da Arpa Veneto è uno strumento fondamentale per monitorare le concentrazioni di pollini e spore in ogni provincia. Questo bollettino permette di seguire i livelli di almeno 16 specie diverse, tra cui Betulacee (betulla, ontano), Cupressacee/Taxacee (cipresso), Corylacee (nocciolo) e Oleacee (frassino).



Attualmente, si registrano concentrazioni elevate di pollini di Corylacee a Belluno e di Cupressacee/Taxacee a Treviso, Verona e Vicenza. A Verona e Vicenza, i livelli di Betulacee sono medi, mentre a Padova, Rovigo e Venezia si riscontrano concentrazioni medie di Cupressacee/Taxacee e Oleacee.

Questi dati sono essenziali per chi deve spostarsi tra province diverse, permettendo di prevedere in anticipo le condizioni atmosferiche che potrebbero causare disagi.

"Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, le riniti allergiche interessano tra il 10% e il 20% della popolazione europea. Grazie al Bollettino aerobiologico di Arpa Veneto, è possibile monitorare i livelli di pollini e prevedere le condizioni che potrebbero causare fastidi. Questo strumento è particolarmente utile per un milione di veneti che soffrono di allergie," commenta il consigliere regionale Tommaso Razzolini.