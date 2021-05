Arriva il nuovo Superman nero. Si cercano attore e regista di colore

USA - Per la prima volta sarà un attore nero a vestire i panni del prossimo 'Superman' e a dirigere la pellicola un regista afro-americano. E' quanto si legge sul Daily Mail. Ta-Nehisi Coates, l'acclamato romanziere che ha ampliato il mondo di Wakanda per i fumetti Marvel, sta scrivendo la sceneggiatura e dovrebbe consegnarla ai capi della Warner Bros a dicembre.



Il prossimo film di Superman avrà, per la prima volta in assoluto, un attore nero nel ruolo principale e un regista nero al timone anche se non è la prima volta che un Superman nero appare sul grande schermo. Nel 2009 un personaggio chiamato Calvin Ellis infatti era stato introdotto per la prima volta nella serie 'Final Crisis 7' come Superman da un universo alternativo.



Quel personaggio è stato introdotto in "Earth 23". Lo scrittore di fumetti Grant Morrison ha detto di essersi ispirato a Barack Obama quando ha creato il personaggio ma non c'è alcuna indicazione che sarà questa versione di Superman ad apparire nella sceneggiatura di Coates. Ancora non è stato annunciato nessun regista o star ma secondo 'The Hollywood Reporter' ci sono diversi candidati per i ruoli. Nel 2019 Si si diceva che Michael B. Jordan fosse coinvolto nello sviluppo di un film con un Superman nero.



Ma da allora l'attore ha minimizzato le voci secondo le quali potrebbe apparire nel film di Coates, dicendo al Reporter il mese scorso: ''Sono lusingato che le persone mi abbiano coinvolto in quelle voci. È sicuramente un complimento, ma per ora sto solo guardando''. Secondo alcune indiscrezioni i boss della Warner potrebbero scegliere un nome relativamente sconosciuto per il nuovo film, come hanno fatto quando Brandon Routh ha indossato il mantello per 'Superman Returns' nel 2006.