Arriva il marito e lui, per non farsi scoprire, scappa nudo dal balcone

MESTRE - Arriva il marito, l’amante esce in terrazza e scappa calandosi dal balcone. Un unico particolare: è completamente nudo. La scena è stata ripresa col cellulare da un passante in automobile che ora sta facendo il giro del web. Nel piano di sotto l’uomo incrocia pure una vicina che, uscita in quel momento, si ritrova il fuggitivo così come mamma l’ha fatto. E, senza peraltro dire una parola, lo osserva basita mentre lui va per la sua strada.