Arriva la grappa igienizzante

Riporta all’antico significato del nome grappa, Acquavite, ovvero “acqua di vita”, l'ultimo prodotto della Distilleria Castagner. Grappa Alto Grado 71 è infatti un distillato che riunisce in sé innovazione tecnologica e antico sapere contadino, per cui la grappa era uno spirito medicamentoso. Un prodotto completamente nuovo, la cui finalità primaria non è quella degustativa ma, come rivela la sua altissima gradazione (71° alcolici), quella igienizzante.

L’Istituto Superiore di Sanità sottolinea come lavarsi ripetutamente le mani e pulire ambienti e cose con igienizzanti a base alcol, cloro e soda (sapone) sia il più efficace modo per inibire la proliferazione del virus Covid-19. E l’alcool ad alta gradazione alcolica (tra 60° e 80°) risulta il mezzo sterilizzante più efficace.

Da questa constatazione scientifica e rifacendosi all’antica tradizione veneta, è partito Roberto Castagner dell’omonima distilleria di Visnà per realizzare un nuovo tipo di grappa ad alto grado alcolico, 71° gradi, da usare come spray allo scopo di ottenere un effetto protettivo in gola, la “porta di accesso” privilegiata del virus.

“Sì, in questo momento davvero difficile per i cittadini italiani ho pensato a quale utilità potesse avere la grappa da sempre vicina alla gente, in ogni momento, anche in quelli più difficili – spiega il mastro distillatore Roberto Castagner - la grappa, dal punto di vista chimico, è un alcol con aromi, quelli dell'uva, e la scienza definisce l’alcol come il miglior disinfettante, anche per i virus. La gradazione alcolica per essere efficace deve avere tra i 60 e 80 gradi alcolici. Non è stato facile realizzare in poco tempo questa nuova produzione da utilizzare come igienizzante perché la grappa doveva avere un'alta gradazione per essere efficace, ma non essere troppo aggressiva e difficile da tenere in bocca. Alla fine, dopo 10 giorni di duro lavoro, abbiamo distillato in maniera innovativa la grappa e nel contempo abbiamo messo a punto l’erogatore ideale per nebulizzare il più possibile le goccioline di grappa”.

La Grappa Alto Grado 71 – questo il nome del prodotto - non è un medicinale e non va inteso come tale, dicono in azienda. ma è un distillato innovativo per ottenere un'azione igienizzante della gola. Per questo, la Grappa Alto Grado 71 è prodotta in formato spray: grazie ad un perfetto nebulizzatore, le microscopiche goccioline di grappa vengono vaporizzate e distribuite uniformemente in gola, purificando il cavo orale con poche spruzzate (la dose ideale è di 3 - 6 spruzzate per volta). Cinquanta vaporizzazioni di Alto Grado 71 corrispondono a un bicchierino di grappa. L’effetto igienizzante dura per circa 30 minuti e il contenitore da 5 cl eroga circa 130 nebulizzazioni.

E ora Roberto Castagner si appresta a metterla a disposizione del consumatore: “L’impianto sperimentale ieri ha prodotto e confezionato i primi 500 flaconi – prosegue l'imprenditore trevigiano -nella provincia di Treviso abbiamo individuato 4 gastronomie per fare subito il test al fine di sentire il commento dei clienti. Dai primi riscontri, i titolari in primis sono rimasti stupiti e compiaciuti di trovare questa opportunità e di poterla proporre alla loro clientela. Il mio grazie va anche a loro per aver accettato di essere i primi a raccontare e distribuire questa nostra novità. Alla fine della prossima settimana sarà allestito l'impianto definitivo per questa nuova produzione che verrà proposta anche a tutta la Grande Distribuzione in tutto il territorio nazionale. La grappa quindi c'è ed è più buona dell’alcol”.